- Kurt Zouma a fost amendat de West Ham cu salariul pe doua saptamani, pentru maltratarea unei pisici, dar publicarea sumei, 250.000 de lire sterline, i-a scandalizat pe ceilalți jucatori de top ai „ciocanarilor”, care cer marirea contractelor. Videoclipul in care fundașul francez iși lovește animalul…

- Adidas a pus capat parteneriatului cu fotbalistul echipei West Ham, Kurt Zouma, care a fost vazut recent intr-un filmulet in social media lovindu-si pisica, relateaza AFP. "Am incheiat ancheta si putem sa confirmam ca Zouma nu mai este sportiv sub contract cu Adidas", a precizat Adidas pentru AFP.…

- Clubul englez West Ham United a anuntat miercuri ca l-a sanctionat pe fundasul sau francez Kurt Zouma cu "cea mai mare amenda posibila" dupa difuzarea cu o zi inainte a unui videoclip in care fotbalistul lovea o pisica, ceea ce a scandalizat Anglia, transmite AFP, informeaza Agerpres. Amenda…

- O petitie care solicita actiuni in justitie impotriva fotbalistului francez al lui West Ham United, Kurt Zouma, dupa ce o inregistrare video in care el isi loveste pisica a fost dezvaluita marti, a adunat deja peste 100.000 de semnaturi pana miercuri la pranz in Marea Britanie, transmite AFP, informeaza…

- "West Ham United condamna fara rezerve actiunile jucatorului nostru, Kurt Zouma, in videoclipul care a circulat pe internet. Am vorbit cu Kurt si ne vom ocupa de problema pe plan intern, dar am dori sa clarificam ca nu acceptam cruzimea impotriva animalelor in niciun fel", a transmis clubul, potrivit…

- Kurt Zouma, fotbalist în vârsta de 27 de ani legitimat la West Ham, a fost filmat în timp ce-și lovea pisica și se amuza de acest lucru. Clubul englez a anunțat ca va lua masuri dupa imaginile prezentate de cotidianul The Sun.Într-un comunicat de presa, clubul londonez…

