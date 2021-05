Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu nu a mai rezistat și a reacționat, dupa ce a primit sentința de a sta nu mai puțin de șase luni in spatele gratiilor, pe motiv ca ar fi instigat la ura in mediul online, iar magistrații l-au pus sub acuzare. Manelistul se bazeaza acum nu doar pe justiția fizica, ci și pe cea Divina, sperand…

- S-a retras din industria manelelor și s-a pocait, iar acum și-a surprins din nou fanii. Dani Mocanu iși cauta iubita. Cum arata femeia perfecta pentru manelist? Chiar artistul a spus pe rețelele de socializare. Deși a decis sa aleaga calea lui Dumnezeu, Dani Mocanu nu uita de niciodata de fanii sai.

- A renunțat la manele și s-a pocait, dar nu uita niciodata de fanii sai. Cum arata Dani Mocanu, dupa s-a retras din industria manelelor și s-a dedicat lui Dumnezeu? Chiar el a postat imaginea pe contul sau de Instagram, iar fanii au innebunit. Cei din mediul online s-au intrecut unii pe ceilalți in mesaje…