Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj pe contul sau de Twitter, dupa victoria Argentinei la Cupa Mondiala de Fotbal din Qatar.

- Dupa ce Argentina a avut un avantaj clar de 2-0, fața de echipa Franței, Kylian Mbape a spulberat visul Argentinei, pana la finalul celor doua reprize de prelungiri, scorul devenind de 3-3, insa dupa loviturile de departajare, Argentina lui Messi caștiga pentru a treia oara Campionatul Mondial de…

Explozie de bucurie in Argentina, dupa ce echipa naționala a caștigat, in Qatar, Cupa mondiala de Fotbal, impotriva Franței. Oamenii au ieșit cu zecile de mii pe strazile din Buenos Aires.

- Zeci de milioane de argentinieni sarbatoresc in aceste clipe victoria naționalei lui Lionel Messi in fața Franței la Cupa Mondiala din Qatar. Centrul capitalei, Buenos Aires, este plin de fanii ieșiți in strada.Naționala de fotbal a Argentinei a caștigat finala Cupei Mondiala dupa ce s-a impus in fața…

- Mii de oameni au celebrat sambata, la Zagreb, victoria obtinuta de nationala Croatiei in fata Marocului (2-1), in finala mica a Cupei Mondiale din Qatar. Modric si colegii sai sunt asteptati astazi la Zagreb, unde se estimeaza ca numarul fanilor prezenti pe traseul care urmeaza sa fie strabatut de autocarul…

- Mai mulți jucatori din Franța "au racit", a anunțat Federația Franceza de Fotbal. In timp ce echipa se pregatește pentru finala Cupei Mondiale impotriva Argentinei, fundașii Raphael Varane și Ibrahima Konate s-au imbolnavit vineri. Corespondenții speciali ai France 24 prezenți in Qatar au vorbit despre…

- Argentina – Franța este meciul care va decide echipa care va caștiga trofeul de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Cele doua echipe s-au intalnit și la ultimul turneu final, iar atunci europenii s-au impus cu 4-3 in duelul din optimile competiției. Ultima partida de la aceasta Cupa Mondiala…

Marți seara s-au jucat ultimele doua meciuri din Grupa A a Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar. Olanda s-a calificat de pe primul loc, dupa victoria cu Qatar, iar Senegal merge in optimi de pe locul 2, dupa o victorie dramatica impotriva Ecuadorului.