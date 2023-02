Familiile victimelor naufragiului: „Nu erau oameni?” Rudele și familiile victimelor naufragiului mortal au sosit marți (28 februarie) la sala de sport Pallamilone din Crotone pentru a identifica cadavrele celor dragi, intrebandu-se revoltați: „ Nu erau oameni?”. „ Poliția ne-a aratat pozele și ne-a spus :”Este familia ta?”, iar noi ar trebui sa dam un raspuns, da sau nu”, ruda a patru victime, a spus Alan, potrivit Reuters. O barca s-a lovit stanci și s-a spart duminica (26 februarie) devreme, in marea agitata, langa orașul Steccato di Cutro, in „varful” Italiei, ucigand cel puțin 64 de persoane, a anunțat marți poliția. „ (De ce?)pentru ca au ochii… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

