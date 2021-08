Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a transmis vineri un mesaj de condoleante si a exprimat solidaritatea cu poporul si Guvern german, in urma inundatiilor din ultimele doua zile in Germania in care si-au pierdut viata zeci de persoane, iar alte sute de persoane sunt disparute sau ranite.

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca misiunea militara a Statelor Unite in Afganistan 'va fi incheiata la 31' august, dand asigurari ca americanii 'si-au atins obiectivele' in aceasta tara, si anume lupta impotriva amenintarii teroriste, transmit Reuters si AFP. Statele Unite nu…

- Un fond în valoare de 500 de milioane de dolari, pentru despagubirea rudelor a 346 de oameni care au murit în urma a doua prabusiri de aeronave Boeing 737 MAX a fost înfiintat luni au declarat administratorii cererilor de compensatii, potrivit Reuters, preluata de News.ro.Fondul…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba in viitorul apropiat vreo intrevedere cu noul sau omolog din Iran, Ebrahim Raisi, a anuntat luni seara Casa Alba, notand ca liderul suprem al Iranului si principalul decident ramane ayatollahul Ali Khamenei, potrivit mediafax.ro. In…

- Summit-ul trebuia sa dureze aproximativ patru, cinci ore. Discuțiile au fost purtate in doua reprize, cu pauza de 40 de minute intre ele. Prima repriza a durat aproximativ doua ore, conform Reuters, iar a doua doar 65 de minute. Joe Biden a avut o declarație fara echivoc „Tocmai am incheiat ultima intalnire…

- Presedintele american Joe Biden si presedintele turc Tayyip Erdogan s-au declarat optimisti, luni, dupa prima lor intalnire fata in fata, chiar daca nu au anuntat progrese majore in relatia dintre cele doua tari aliate Statele Unite si Turcia, care au pozitii diferite in privinta armamentului rusesc,…

- Președintele american Joe Biden s-a declarat dispus sa aiba o întâlnire cu dictatorul nord-coreean Kim Jong-un în anumite condiții, schimbându-și poziția exprimata în luna martie vizavi de acest subiect, relateaza agenția Reuters citata de News.ro.Biden si omologul…

- Presedintele american Joe Biden va trimite cel putin 20 de milioane de vaccinuri pentru Covid-19 in strainatate, pana la sfarsitul lunii iunie, fiind pentru prima oara cand Statele Unite vor livra vaccinuri autorizate pentru utilizare pe plan intern, transmite Reuters. Masura marcheaza o schimbare…