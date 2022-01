Familiile numeroase din Ungaria salută decizia Guvernului privind plafonarea preţurilor la alimentele de bază (presă) Familiile numeroase din Ungaria saluta decizia Guvernului privind plafonarea preturilor la alimentele de baza, însa aceasta masura va avantaja nu numai aceste familii, ci toate segmentele populatiei, scrie presa maghiara, citata de Rador. Desi un decret guvernamental nu a fost înca publicat despre regulile detaliate pentru punerea în aplicare a deciziei Guvernului, se stie deja ca magazinele trebuie sa revina la prețurile proprii, ceea ce înseamna ca nici zaharul, nici uleiul de floarea soarelui nu pot fi vândute mai scump decât a fost oferit clienților lor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inflația a depașit recordul anului in decembrie și a ajuns la peste 8%, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). Inflația a crescut și in luna decembrie, in pofida intervențiilor Bancii Naționale de urcare a dobanzii cheie și a ajuns la 8,19%, un nivel record in Romania ultimilor…

- Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au crescut cu 3,3% in zona euro si cu 3,1% in UE, in trimestrul trei din 2021, comparativ cu precedentele trei luni, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat).

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,19% in luna decembrie 2021, de la 7,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile cu 4,49%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat plafonarea preturilor la sase produse alimentare de baza incepand cu 1 februarie. Viktor Orban a precizat intr-o declaratie video pe pagina sa de Facebook, miercuri seara, ca masura va viza zaharul, faina, uleiul de gatit, pulpa de porc, pieptul de pui si laptele.…

- Cresterea inflatiei a determinat Guvernul Ungariei sa intervina asupra prețurilor la șase alimente de baza care vor fi fixate la nivelul din octombrie 2021, relateaza agentia EFE. Masura este determinata de majorarea preturilor la energie și vizeaza produse precum zaharul, faina de grau, uleiul de floarea-soarelui,…

- Producatorii de carne avertizeaza ca scumpirea energiei electrice și pesta porcina africana vor determina, anul acesta, creșterea prețului la canrea de porc autohtona. Datele oficiale arata ca, din necesarul de carne de porc de pe piata interna, doar 30 la suta este acoperit de fermele romanești, scrie…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica, noteaza Agerpres.…

- Rata inflației a ajuns la pragul de 8%, de la 6,3% in septembrie. Pe fondul inflației foarte ridicate, aproape totul s-a scumpit in Romania, la capitolul bunuri de consum. Rata inflației a ajuns la 8% in aceasta luna, informeaza un comunicat al Institutului Național de Statistica (INS). Potrivit INS,…