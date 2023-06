Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Progovin evoca, in aceasta inregistrare, falii de secutitte in Rusia si scopul "marsului" - si anume de a evita distrugerea Wagner, afirma el. El spune in aceasta inregistrare, dupa oprirea rebeliunii, sambata, ca scopul sau nu era sa rastoarne puterea rusa. El spune ca scopul rebeliunii era…

- Familiile liderilor Wagner au fost amenințate de serviciile de informații rusești inainte ca Evgheni Prigojin sa-și opreasca avansul spre Moscova, au declarat surse de securitate britanice pentru The Telegraph. De asemenea, s-a apreciat ca mercenarii aveau 8.000 de luptatori, in loc de 25.000, așa cum…

- Seful mercenarilor rusi din gruparea Wagner, Evgheni Prigojin, angajat intr-o rebeliune armata impotriva conducerii militare ruse, a acceptat sa opreasca inaintarea luptatorilor sai spre Moscova si sa se intoarca la bazele lor pentru a evita varsarea de sange, dupa medierea presedintelui belarus Alexandr…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata seara, 24 iunie, ca revolta trupelor Wagner in Rusia, care intre timp s-a oprit, a scos la iveala „un haos total” in aceasta țara, iar „omul de la Kremlin este evident foarte speriat”, transmite CNN.„Astazi, lumea a putut vedea ca șefii Rusiei…

- Evgheni Prigojin, conducatorul grupului militar Wagner, cel care s-a razvratit impotriva președintelui rus Vladimir Putin, e personajul care a pus pe jar intreaga Rusie in ultimele ore. Europa privește de la distanța intorsatura evenimentelor de la Moscova și posibilitatea ca-n Rusia sa aiba loc un…

- Seful grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, a calificat marti drept "elucubratii" bilanturile privind pierderile ucrainene revendicate de Moscova, care a afirmat ca a respins doua ofensive majore in doua zile, informeaza AFP, conform AGERPRES."Nu sunt decat niste elucubratii", a declarat…

- Intre decembrie 2022 si mai 2023, trupele rusesti au reusit sa captureze doar cateva sute de kilometri patrati de teritoriu in Ucraina, iar Moscova a platit un pret enorm, in morti si raniti, pentru aceste castiguri limitate. SUA estimeaza ca, in aceasta perioada, fortele lui Putin au suferit peste…