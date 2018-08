Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe zeci de sud-coreeni varstnici au trecut luni granita cu Nordul pentru a se intalni cu membri ai familiilor lor pe care nu i-au mai vazut din timpul Razboiului din Coreea (1950-1953), transmite AFP. Cei 89 de sud-coreeni si insotitorii lor au plecat mai devreme din orasul port Sokcho (nord-est)…

- Cele doua Corei vor avea saptamana viitoare discutii la nivel inalt in vederea pregatirii celui de-al treilea summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Seulul, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres. Ministerul Unificarii sud-coreean…

- Anul trecut o cantitate de peste 41 de miliarde de litri de bere continand alcool a fost produsa in Uniunea Europeana, cu 2,5 miliarde de litri mai mult decat in 2016, la care se adauga aproape 900 milioane de litri de bere fara alcool sau cu un continut de alcool mai mic de 0,5%, iar Romania s-a…

- Coreea de Sud ia in considerare reducerea trupelor prezente in zona de frontiera cu statul nord-coreean, pe fondul increderii construite in urma summitului intre liderii celor doua Corei, a anunțat marți Ministerul sud-coreean al Apararii, relateaza site-ul postului France 24, conform mediafax.…

- O echipa de oficiali din SUA, condusa de Sung Kim, s-a intalnit cu oficiali nord-coreeni duminica la Panmunjom, la granita dintre Coreea de Sud si Coreea de Nord, pentru a discuta despre implementarea acordului la care s-a ajuns la summit-ul din 12 iunie dintre Donald Trump si Kim

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, duminica, ca este pregatit sa se intalneasca cu omologul sau american "imediat" ce Donald Trump va fi pregatit pentru un summit intre cei doi lideri, informeaza France Presse, potrivit Agerpres. "Imediat ce partea americana va fi pregatita, aceasta…

- Delegatii la nivel inalt din cele doua Corei s-au intalnit vineri pentru a discuta despre ameliorarea relatiilor bilaterale inainte de summitul planificat intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP. Aceste discutii ar fi trebuit initial sa aiba loc la…