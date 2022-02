Familie pusă să plătească daunele la casa vecinilor în urma unui incendiu Focul a pornit de la o magazie. Instanta a decis ca proprietarii magaziei sa-i plateasca vecinului daune materiale de 50.000 lei si daune morale de 30.000 lei Doi sateni din Bosia au fost obligati de instanta sa plateasca distrugerile provocate de un incendiu la casa vecinilor. Focul a pornit de la o magazie, iar vantul puternic a dus la extinderea acestuia. Magistratii Judecatoriei au refuzat sa ia in calcul forta majora. Incendiul s-a produs pe 1 septembrie 2018, afectand grav nu gospodaria de unde incepuse, ci pe cea a vecinilor, familia C. Acestia se mutasera in sat in 2005, primind din partea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

