- Un barbat a fost reținut pentru furt calificat dupa ce ar fi jefuit o familie in timp ce aceasta isi priveghea o ruda decedata, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu, citat de Agerpres. „Investigatiile efectuate de politisti au relevat faptul ca, in noaptea…

- ■ in loc sa se roage la capatiiul decedatului, un barbat de 52 de ani a cotrobait prin casa si a plecat cu sume in lei si euro Un barbat de 52 de ani, din comuna Sabaoani, s-a facut de ris in localitatea de domiciliu dupa ce, in loc sa jeleasca un consatean care decedase, […] Articolul Fapta josnica…

- Oamenii legii din cadrul Sectiei nr.1 Politie Craiova au reținut joi, 29 septembrie, pentru 24 de ore, un barbat de 37 de ani, din comuna Plenita, banuit de comiterea infractiunilor de violenta in familie si amenintare. „Politistii au fost sesizati, in noaptea de 27 spre 28 septembrie, ora 02.10, de…

- La data de 28 septembrie a.c., lucratorii Secției de Poliție Rurala nr. 3 Sabaoani au desfașurat un numar de 5 percheziții domiciliare pe raza localitaților Cozmești și Pașcani din județul Iași, ocazie cu care au fost depistați 5 barbați cu varste cuprinse intre 17 și 31 ani și au identificat și recuperat…

- Tragedie intr-o familie din Carei. O tanara in varsta de doar 23 de ani, aflata in vacanța in Italia, a fost lovita mortal de o mașina, informeaza careinews.ro. Vinovatul a fugit a fugit de la locul accidentului. Potrivit sursei citate, in cursul zilei de ieri, tanara a ieșit sa alerge iar un șofer…

- ■ acesta este titlul unui proiect educational de anvergura, desfasurat timp de o saptamina la Sabaoani ■ la activitate au fost antrenati circa 400 de copii, care au aflat lucruri interesante despre diverse meserii ■ in activitati au fost angrenati prescolari si elevi de gimnaziu ■ In comuna Sabaoani,…