- A patra cea mai mare economie a zonei euro incepe sa scada. Peste un milion de romani traiesc aici Banca Centrala a Spaniei a inrautatit estimarile privind evolutia economiei in 2019, 2020 si 2021, pe fondul reducerii investitiilor si a consumului privat, iar expansiunea va incetini in trimestrul trei…

- Mai mulți romani au fost surprinși de un puternic incendiu intr-o casa din orașul Krefeld, in Germania. Doua persoane au murit in focul care a devastat imobilul cu mai multe apartamente. Incendiul a izbucnit intr-un apartament de la etajul 3 al cladirii din Krefeld. Potrivit polițiștilor germani, citați…

- Valul de caldura extrema care a lovit Franța in lunile iunie și iulie au provocat moartea a 1.435 de persoane, a anunțat ministrul Sanatații de la Paris, realizand un bilanț al uneia dintre cele mai negre veri din istoria Hexagonului. Din cele aproape 1500 de persoane, 567 au murit in primul val de…

- Trei persoane au murit marți dupa ce platforma de intreținere pe care se aflau s-a prabușit de la o inalțime de 50 de metri, pe un turn de televiziune din centrul landului german Hesse, a anunțat marți poliția locala, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Surse Cazul Caracal. Ce se va intampla astazi…

- Drama fara margini pentru o familie de romani aflata in vacanta in Thassos, Grecia. Fetita lor in varsta de patru ani a murit inecata. Tragedia s-a produs ieri dupa-amiaza, 28 august 2019, pe plaja de pe insula Skala Sotiros din Thassos (Grecia). La un moment dat, copila a fost lasata nesupravegheata…

