- Jandarmii buzoieni au fost sesizați sambata dupa-amiaza, printr-un apel la 112, ca o familie din Braila s-a ratacit in zona impadurita din zona Manastirea Ciolanu – Schitul Cetațuia. Apelul a fost facut de capul familiei, care se afla in drumeție cu soția și cu cei doi copii; dupa ce au mers cateva…

- Politistii de frontiera din Cruceni, județul Timiș, au depistat sapte persoane irakiene, dintre care cinci erau copii cu varste intre 5 și 13 ani, care au incercat sa intre ilegal din Serbia in Romania. Acestia prezentau simptome de deshidratare, iar polițiștii au acordat imediat primul ajutor, a relatat…

- Situatie disperata pentru locuitorii unei comune de langa Pitesti. Oamenii spun ca localitatea a devenit o adevarata autoservire pentru ursii care coboara in fiecare seara din paduri si intra in gospodarii in cautare de hrana.

- Polițiștii Secției 25 din Capitala s-au autosesizat dupa ce au vazut imagini pe o rețea de socializare in care se bateau doi baieți, in varsta de 15 ani. Oamenii legii au identificat autorul, iar acum caut

- Sunt momente cumplite pentru oamenii din județele Braila, Galați și Tulcea. In zona ploua fara pauza de o saptamana. Oamenii privesc disperați catre cer și se roaga sa se opreasca urgia.

- Eveniment Barbat din Maldaeni, reținut de oamenii legii pentru violența in familie iunie 17, 2021 11:20 Un barbat de 52 de ani, din Maldaeni, a fost reținut de oamenii legii și este cercetat pentru violența in familie, dupa ce acesta și-ar fi lovit concubina, femeia necesitand ingrijiri medicale.…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a subliniat, vineri, la Iasi, importanta imunizarii adolescentilor impotriva COVID-19, mentionand in acest sens ca nu doar ei vor fi protejati, ci si persoanele cu care vin in contact. Ministrul Sanatatii a declarat ca imunizarea adolescentilor este sigura, fapt dovedit…