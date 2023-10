Stiri pe aceeasi tema

- Premiera romaneasca a filmului ”SABINA - Tortured for Christ - The Nazy Years” va avea loc miercuri, 4 octombrie, la ora 19.00, la CINEPLEXX Baneasa, in prezența regizorului John Grooters, a actorilor și producatorilor. Premiera mondiala a avut loc in Statele Unite, filmul fiind prezentat in cadrul…

- James Longshore se pregatește sa revina in lumina reflectoarelor televiziunii din Romania, in cel mai nou serial al Antenei 1, "Lasa-ma, imi place! Camera 609".James Longshore se pregatește sa revina in lumina reflectoarelor televiziunii din Romania, in cel mai nou serial al Antenei 1, "Lasa-ma, imi…

- Știm deja ca de cațiva ani incoace SUV-urile au devenit tot mai populare. Potrivit unei statistici Dataforce, in premiera, SUV-urile au reprezentat peste jumatate din vanzarile de mașini noi in Europa, in prima jumatate a anului curent. Cota lor de piața a ajuns la 51%, fața de 48% cat a fost in același…

- Festivalul International de Film de Animatie Animest, care se desfasoara intre 6 si 15 octombrie, prezinta 63 de scurtmetraje animate concureaza pentru Trofeul Animest, iar alte 25 de filme scurte realizate de studentii unora dintre cele mai prestigioase scoli din lume intra in competitia pentru premiul…

- Locuitorii solicita limitarea numarului de turisti pe zi si interzicerea circulatiei autobuzelor turistice dupa ora locala 17:00. Desi turismul a fost benefic pentru economia Hallstatt-ului, unii localnici spun ca sunt pur si simplu prea multi vizitatori. Hallstatt, cu casele sale vechi si pitoresti…

- ”Dupa o crestere a tarifelor la biletele de avion, crestere generata de perioada concediilor, agentia de turism online Vola.ro anunta ca a inregistrat o scadere medie a preturilor de 20% in luna septembrie fata de luna august. Altfel spus, calatorii care isi doresc un nou city-break in Europa sau familiile…

- Competiția Internaționala de Lungmetraj a Festivalului Internațional de Film Experimental București (BIEFF), dedicata filmelor cu o dimensiune experimentala care abordeaza intr-o maniera inovatoare convențiile limbajului cinematografic, revine cu titluri semnate de cei mai apreciați cineaști emergenți…

- Caștigatorul Palme d’Or la Cannes, L’Anatomie d’une Chute, regizat de catre Justine Triet, va putea fi urmarit in premiera, in cadrul festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, ediția a XIV-a. Anul acesta festivalul va avea loc intre 20 și 29 octombrie