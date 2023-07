Grupul Grupul Țiriac a cumparat, direct și indirect, 5% din Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania și proaspat listata triumfal la Bursa de Valori București, in oferta publica. Este o investiție pe termen lung, a declarat fiul lui Ion Țiriac, adaugand ca Hidroelectrica poate fi considerata ”perla Romaniei”. Ion Țiriac Jr. mai spune ca acest plasament este unul pasiv care va avea ca rezultat 10-12% pe an dividende la euro, plus creșterea naturala a activului. „Fundația Țiriac și afiliații direcți cauta mereu cele mai bune oportunitați cu cel mai bun randament și,…