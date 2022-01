Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry a devenit mama, iar acum pare mai fericita ca niciodata. Cu ocazia Craciunului, vedeta a postat o fotografie emoționanta alaturi de Anastasia și tatal micuței. Familia este completa acum, mai ales pentru ca vedeta și-a dorit mereu sa aiba un copilaș și cu siguranța ca fetița le insenineaza…

- Pe grupul de Facebook ”Totul pentru Victoria ! ????????????” a fost publicat un mesaj privind actualizarea informatiilor despre starea micuței Victoria: Timpul a trecut repede și pentru noi lucrurile parca

- Noi dezvaluiri despre familia regala ies la suprafata. Potrivit cartii "Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan",scrisa de Christopher Andersen, William nu si-a dorit-o pe Meghan in familia rgala si nu a facut un secret din asta.

- O familie din Burdujeni sat s-a ales cu dosar penal dupa ce a furat curent. Familia respectiva locuiește de circa 4 ani, fara forme legale, in casa unei rude, astfel incat deocamdata nu se știe de cand are loc furtul de curent electric. Totul a ieșit la iveala dupa ce o echipa de montaj din cadrul ...

- Un barbat din Dolj reclama ca un medic de familie a refuzat sa prescrie o schema de tratament anti Covid pentru bunicii sai, dupa ce acestia au fost confirmati cu infectia. Intr-o filmare cu camera ascunsa facuta la cabinet, se vede cum acesta ii solicita medicului antivirale pentru pacienti, iar doctorul…

- Familia unui barbat trece printr-o adevarata tragedie. Un pacient in varsta de 42 de ani rapus de coronavirus nu poate fi ridicat de la morga pentru ca intreaga sa familie este infectata. Familia pacientului decedat nu poate participa la inmormantare pentru ca se afla in carantina. Un cunoscut preot…

- Maria Constantin și Robert Stoica traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de un an. Cei doi au vorbit despre nunta și sunt mai hotarați ca niciodata sa-și intemeieze o familie. Artista se afla in prezent in Italia, iar acolo a insoțit-o și Robert.„Am avut o nunta de romani foarte frumoasa…