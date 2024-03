Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar curier roman a disparut fara urma in Germania. Familia il cauta cu disperare pentru ca nu mai stie nimic despre el din data de 9 martie. Este vorba despre o disparitie misterioasa a unui roman in Germania. Alexandru Rohozneanu este numele lui, are 27 de ani, iar familia nu mai stie nimic despre…

- O tanara de 13 ani, Coardoș Michele Daria Nicoleta din municipiul Baia Mare a disparut de acasa. A plecat vineri pe 1 martie de acasa, in jurul orei 17:00, iar de atunci nu se mai știe nimic de ea. Familia disperata a solicitat ajutorul poliției municipiului Baia Mare. Minora este descrisa ca fiind…

- Factura de infarct pentru o familie din Hunedoara! Oamenii au avut de achitat 16 mii de lei și, pentru ca nu au facut-o, de o saptamana le-a fost taiat curentul de catre distribuitorul de energie. Totul a inceput in urma cu doi ani, cand familia din satul Folt a inceput sa primeasca facturi mari la…

- Un interviu cu un politician, șef de partid, la inceput de an electoral, intr-o perioada tulbure din multe puncte de vedere – politic, social, la nivel național și internațional – nu este un lucru facil, date fiind ”restricțiile” impuse sau autoimpuse cand vine vorba de o comunicare sincera. De cele…

- O tragedie ingrozitoare s-a produs in Slatina, in urma cu puțin timp. Un tanar de 27 de ani a fost gasit mort, dupa ce și-a pierdut toți banii la jocuri de noroc. Familia și prietenii sunt sfașiați de durere, dupa ce au primit vestea tragica. Iata ce se știa despre problemele cu care se confrunta.

- Imagini foarte rare au fost surprinse in padurile Direcției Silvice Caraș-Severin, in cadrul unei acțiuni de monitorizare intreprinsa de Ocolul Silvic Teregova, relateaza Reper 24.Camerele montate de un angajat al Ocolului Silvic Teregova au surprins o familie de rași care se hranește, dupa ce, in prealabil,…

- Un avocat din Oradea a obtinut in instanța despagubiri de 40.000 de euro pentru familia sa dupa ce Wizz Air a anulat fara explicații un zbor la care cumparasera bilete, conform ebihoreanul.ro. In 2020, Mircea Ursuta, avocat de profesie, a plecat cu familia sa (el, sotia, soacra de 71 ani si baietelul…

- Monica Anghel a luat decizia de a nu mai canta de Revelion. Intr-un interviu pentru Unica, cantareața in varsta de 52 de ani a explicat de ce nu mai vrea sa urce pe scena in noaptea dintre ani, dar a și dezvaluit cum va petrece acum Revelionul. Ani la rand Monica Anghel avea contracte pentru Revelion.…