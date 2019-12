Stiri pe aceeasi tema

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, si Principele Radu, alaturi de Principesa Sofia, se vor afla de Craciun si Anul Nou la Savarsin, a informat, vineri, printr-un comunicat de presa, Casa Regala.

- In acest an, Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regala Principele Radu se vor afla la Savarșin de Craciun și Anul Nou, alaturi de ASR Principesa Sofia. In ziua de 22 decembrie 2019, in intervalul orar 11.30-13.00 și 15.00-17.00, Familia Regala va primi colindatori la Savarșin, in Satul Regal. In ziua…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romaniei, Principele Radu si Principesa Sofia vor lua parte la manifestarile de la Iași, din zilele de 30 noiembrie si 1 Decembrie. Primarul Mihai Chirica a anuntat ca seria evenimentelor va incepe pe 30 noiembrie la ora 12,00, in prezenta reprezentantilor…

- Peste 1.000 de oameni s-au strans, sambata, in curtea manastirii Curtea de Arges, pentru a asista la ceremoniile dedicate reinhumarii Reginei-Mama Elena. Slujba de inmormantare este oficiata de inalti ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane, in vechea catedrala ctitorita de Neagoe Basarab.…

- UPDATE, 19.10.2019, ora 05.40 – Regina-Mama Elena va fi reinhumata astazi, in noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de Arges. Potrivit programului transmis de Familia Regala, slujba de inmormantare va incepe la ora 12,00 in Catedrala istorica Arhiepiscopala si Regala si va fi oficiata…

- Regina-Mama Elena va fi repatriata, pentru a fi reinhumata la Curtea de Arges, alaturi de fiul ei, Regele Mihai I, informeaza Familia Regala, care anunta doliu pentru zilele de 18, 19 si 20 octombrie. "Incepand de astazi, toti cei care doresc sa aprinda lumanari si sa depuna flori ca omagiu…