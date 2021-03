“Familia regală nu este rasistă”. Prințul William iese la înaintare Prințul William a spus ca “familia regala nu este rasista”, in prima lui intervenție dupa acuzațiile lansate de cuplul Harry-Meghan intr-un interviu acordat jurnalistei Oprah Winfrey. Prințul William a avut aceasta prima reacție la acuzațiile aduse familiei regale britanice in timpul unei vizite pe care a avut-o la o școala din Londra, potrivit BBC. De asemenea, ducele de Cambridge a spus ca nu a apucat inca sa vorbeasca cu fratele sau, dar ca intenționeaza sa o faca. In cadrul unui interviu acordat jurnalistei americane Oprah Winfrey, ducesa de Sussex, care este americana metisa, a declarat ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

