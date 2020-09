Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry iși sarbatorește, astazi, cea de-a 36-a aniversare. In ciuda zilei speciale Ducele de Sussex nu se bucura prea tare. Este prima data cand petrece departe de Familia Regala. Ba mai mult, numarul 36 are o semnificație tragica!

- Relatiile dintre Printul Harry si familia regala a Marii Britanii s-au racit considerabil de la nunta acestuia cu Meghan Markle. Odata cu aparitia biografiei fostilor Duci de Sussex, apar informatii care pana acum au fost ascunse pentru public de catre membrii familiei, dar si de apropiati. Printul…

- Numele celor doi duci de Sussex nu apar in actele de cumparare ale locuinței din California, se arata in documentele oficiale. Au cumparat proprietatea in secret ia jumatatea lunii iunie, printr-o fundație necunoscuta, care are aceeași adresa de e-mail cu a managerului lui Meghan Markle de la Hollywood.…