- Sectorul 3 solicita Primariei Capitalei ca defrisarea arborilor sa fie sanctionata. Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat joi o hotarare prin care solicita Primariei Capitalei sa majoreze amenzile in cazul celor care defriseaza arbori sau distrug spatiile verzi, informeaza Agerpres. CITESTE…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a inceput vizita oficiala in Romania. Șefa statului a fost intampinata la Palatul Cotroceni de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și cancelarul german, Olaf Scholz, aflat intr-o vizita oficiala la București. Cei trei oficiali vor avea o intrevedere…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, aflat in vizita oficiala in Romania, a fost primit, miercuri, la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciuca, in cadrul unei ceremonii cu garda de onoare si intonarea imnurilor de stat. Primirea va fi urmata de un mic dejun de lucru oferit de prim-ministrul…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, efectueaza miercuri, 1 martie, prima sa vizita oficiala la București. Recean a fost primit la Palatul Victoria de premierul Nicolae Ciuca, in cadrul unei ceremonii cu garda de onoare si intonarea imnurilor de stat, anunța Agerpres. Primirea va fi urmata de…

- Seful Guvernului de la Chisinau va fi primit, la ora 9,30, la Palatul Victoria, de prim-ministrul Nicolae Ciuca.La ora 10,50, va avea loc intalnirea in plenul celor doua delegatii oficiale, dupa care seful Executivului roman ii va prezenta omologului sau membrii Cabinetului.Nicolae Ciuca si Dorin Recean…