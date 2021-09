Stiri pe aceeasi tema

- Regele Mihai a venit special la Londra sa-l vada pe Ion Caramitru jucand in „Hamlet”, la inceputul anilor 1990, iar actorul a fost decorat in 1995 de Regina Elisabeta a II-a cu Ordinul Imperiului Britanic, in grad de Cavaler.

- Arhiducele Dominic de Habsburg ramane, de miercuri, singurul proprietar al Castelului Bran, dupa moartea surorii sale, arhiducesa Maria Magdalena a Austriei (foto dreapta), conform unui anunț al familiei regale. Din iunie 2009, Castelul Bran a intrat pe deplin in posesia mostenitorilor principesei Ileana:…

- Familia Regala anunta decesul arhiducesei Maria Magdalena a Austriei, fiica principesei Ileana si afirma ca aceasta reprezinta ‘o grea pierdere pentru intreaga Familie’. ‘Familia Regala a aflat cu mare tristete vestea trecerii la cele vesnice a Altetei Sale Imperiale si Regale Arhiducesa Maria Magdalena…

- Primarul municipiului Alba Iulia, dl. Gabriel Codru Pleșa, a fost primit de Majestatea Sa Margareta și de ASR Principele Radu la Castelul Savarșin, miercuri, 4 august 2021. Au insoțit pe domnul primar dl. viceprimar Emil Popescu si dl. Robert Roman. De un deceniu incoace, Casa Majestații Sale și primaria…

- Memoria Reginei Ana a Romaniei a fost comemorata astazi, la Savarșin, unde Familia Regala deține sigura reședința privata din Romania. Ceremonia a fost organizata la cinci ani de la decesul soției Regelui Mihai I. Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și ASR Principele Radu, au participat, alaturi…

- Consiliul Local Municipal a aprobat, miercuri, proiectul ce permite organizarea referendumului de unire a Buzaului cu comuna Tintesti. Proiectul a fost votat de 17 consilieri, 5 s-au abtinut, iar unul dintre ei a votat impotriva. Un sprijin neasteptat a venit din partea deputatului USR PLUS Emanuel…

- Principele Radu si-a exprimat, miercuri, satisfactia ca de 20 de ani Familia Regala este la Palatul Elisabeta, avand "norocul" de a dovedi societatii romanesti la ce poate fi utila Coroana Romana. "Sunt uimit ca reusim, dupa 20 de ani, sa fim tot aici, dar (...) nu ne-am asteptat niciodata,…

