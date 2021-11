Stiri pe aceeasi tema

- Serbia va tripla o prima acordata parintilor la nasterea primului lor copil si de asemenea va majora si sprijinul pentru familiile mai mari, in incercarea de a opri declinul demografic, a declarat miercuri presedintele Aleksandar Vucic. “Disparem ca natiune”, a spus Aleksandar Vucic, dupa ce a anuntat…

- Premierul interimar Florin Cițu susține ca economia romaneasca a “performat” bine, in acest an, datorita masurilor de susținere luate de Guvern in sprijinul antreprenorilor pentru a depași șocul din 2020 provocat de pandemia de COVD-19. El promite ca facturile vor fi platite la timp și nu vpr fi majorate…

- PSD a anunțat ca vrea sa formeze Guvernul și sa administreze țara. Imediat dupa anunțul celor de la PSD, UDMR a transmis ca vrea ca vechea coaliție cu PNL și USR sa fie repusa in funcțiune. Intr-un interviu acordat Europa FM, președintele Uniunii Maghiarilor, Kelemen Hunor, spune ca deși fragila, Coaliția…

- Cristian Pirvulescu a vorbit despre criza politica cu care se confrunta Romania in acest moment. Una dintre temele abordate de politolog a fost și posibilitatea formarii unui guvern minoritar USR. Politologul a explicat la Europa FM de ce acest lucru nu ar putea fi posibil: „Nu vad cine l-ar vota. Ar…

- Partidul Mișcarea Populara ii cere președintelui Klau Iohannis convocarea de urgența a CSAT pentru „situația critica in care a ajuns criza sanitara”. Liderii formațiunii afirma ca Romania ar trebui sa solicite personal medical specializat ATI de la alte țari, in contextul in care a fost activat Mecanismul…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, susține ca inca de la inceputul anului o echipa din ministerul pe care il coordona a prezentat un plan de promovare a campaniei de vaccinare, ignorat complet de premier. „Florin Cițu iși justifica eșecul in coordonarea campaniei de vaccinare alaturi de…

- Guvernul a adoptat luni o ordonanța de urgența care creeaza cadrul legal pentru certificatele digitale COVID-19 ale Uniunii Europene, a anunțat ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Astfel, certificatele digitale COVID-19 pot fi utilizate și pe teritoriul Romaniei pentru atestarea vaccinarii, testarii…