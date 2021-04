Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre pacienții internați in TIR-ul ATI de la Spitalul Victor Babeș care s-a defectat luni au fost transferați, luni la Spitalul Bagdasar. Ei sunt in stare staționara, ventilați non-invaziv.Florin Bica, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic de Urgența Bagdasar-Arseni din București, a transmis…

- Nelu Ploieșteanu a incetat din viața la varsta de 70 de ani. Celebrul interpret de muzica lautareasca era infectat cu noul coronavirus și se afala internat in stare grava in secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca din București de la jumatatea lunii martie. Decesul artistului a fost confirmat…

- Nelu Ploieșteanu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica lautareasca din Romania, este internat la secția ATI de la Spitalul Floreasca din București, avand COVID-19, a declarat Bogdan Oprița, purtatorul de cuvant al instituției, pentru Libertatea. „Este internat cu COVID in secția de Terapie…

- Oana Roman și Marius Elisei au divorțat la notar, pe 15 februarie, la cateva luni dupa ce fostul soț al vedetei a parasit casa in care locuia cu familia. Acum, Oana a avut prima apariție la TV, unde a explicat ca nu intotdeauna lucrurile au fost simple, insa ea și tatal Isabelei au ajuns la o ințelegere.…

- Nu mai exista nicio cale de impacare intre Oana Roman și Marius Elisei! Cei doi au ajuns astazi in fața notarului, iar imaginile au fost surprinse in exclusivitate de Spynews.ro. Puțini știu insa ce facea barbatul cu cateva ore inainte ca el și vedeta de la Antena Stars sa divorțeze. Cu ii trimitea…

- Vești ingrijoratoare despre Ion Dichiseanu. Starea de sanatate a actorului se agraveaza. In prezent, se afla internat pe secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca din București, la nici o luna dupa ce fusese externat. Cu mai multe amanunte despre situație a venit fiica celebritații, Ioana Dichiseanu.…

- Ancheta in desfașurare la Institutul Matei Balș in urma incendiului O ancheta este în desfașurare la Institutul "Matei Balș" din București în urma incendiului din aceasta dimineața, soldat cu moartea a patru pacienți. A fost deschis un dosar penal in rem pentru…