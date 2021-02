Stiri pe aceeasi tema

- Fanii trupei 3SudEst știu prin ce au trecut membrii trupei in aceasta perioada. Unul din componenții trupei, Mihai Budeanu, a trecut recent prin probleme grave de sanatate. Și pentru ca nu a fost suficient, Mihai Budeanu a trebuit sa mai treaca printr-un moment greu, de curand. Mihai Budeanu in doliu,…

- S-a aflat unde va fi inmormantat DJ Pascal. Vestea crunta primita de la rudele artistului. De ce nu vrea familia artistului sa participe la inmormantare, citiți in randurile de mai jos. DJ Pascal va fi inmormantat astazi. Anunțul dureros al rudelor artistului S-a aflat unde va fi inmormantat DJ Pascal…

- Familia lui Edward Sanda a trecut prin momente grele. Ce a pațit mama celebrului artist și cum a trecut peste momentul critic? Care au fost detaliile oferite de cea care i-a dat viața solistului? Edward Sanda și mama sa, dezvaluiri emoționante Povestea familiei Sanda a fost cunoscuta inca de cand acesta…

- Sunt momente foarte grele pentru Deea și Dinu Maxer. Dupa ce in fiecare an a petrecut alaturi de o gașca de tineri la un hotel de fițe de la malul marii, iar cu aceștia chiar au filmat și un videoclip, cei doi au aflat recent ca unul dintre aceștia a murit! Baiatul avea doar 18 ani și și-ar fi luat…

- Momente dureroase și șocante pentru o familie de bistrițeni, ieri. O femeie a murit de COVID 19, iar nepotul acesteia s-a dus sa-și ia ramas bun de la ea, inainte sa o duca spre groapa. ”Asta nu e bunica mea!” a spus tanarul cand s-a uitat in sicriu. Sambata, o bistrițeanca de varsta a treia ajungea…

- Fotografii în care trei persoane apar lânga sicriul deschis în care se afla trupul neînsuflețit al lui Diego Maradona s-a viralizat pe internet, iar cei care au facut acest gest au primit amenințari cu moartea. Trei dintre lucratorii firmei de pompe funebre care s-au…

- Diego Maradona a murit la varsta de 60 de ani, conform informațiilor oferite in aceasta seara de presa din Argentina. Fostul mare fotbalist sud-american a suferit un stop cardiac in timp ce se afla la locuința sa din orașul Tigre. Informația a fost oferita de jurnaliștii de la Ole și Clarin. In urma…

- Prințul William și Kate Middleton trec prin momente grele. Doliu la Casa Regala a Marii Britanii, dupa ce Ducii au pierdut o ființa foarte draga lor sufletului lor. Despre cine este vorba și ce mesaj a aparut pe pagina oficiala? Casa Regala e indurerata. Momente grele pentru Prințul William și Kate…