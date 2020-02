Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Kirk Douglas si-a donat toata averea in valoare de 60 de milioane de dolari. Printre beneficiarii donatiilor se numara Spitalul pentru Copii din Los Angeles si Universitatea St Lawrence. Vedeta nu i-a lasat nimic fiului sau, Michael Douglas, noteaza Mail online, potrivit Mediafax.Kirk…

- Toata lumea il cunoaste pe Mihai Bendeac. Celebrul actor este un personaj efervescent al showbizului romanesc . Vedeta este de o sinceritate iesita din comun, insa atunci cand vine vorba de femeile cu care s-a iubit de-a lungul anilor, actorul ocoleste subiectul cu mult tact.

- Optsprezece masini si trei motociclete ale actorului Paul Walker, cunoscut din filmele „Fast and Furious” si decedat in 2013, au fost vandute pentru suma de 2,33 milioane de dolari la o licitatie care a avut loc in Arizona, scrie Reuters.

- Oana Zavoranu Zavoranu a mostenit toata averea mamei sale, una consistenta, care a ajutat-o sa inceapa o serie de afaceri pe cont propriu, respectiv o clinica de sanatate și lansarea propriului parfum. Citeste si Oana Zavoranu a rabufnit dupa ce paparazzii i-au surprins iubitul cu alta femeie…

- Producatorul de mobila suedez, Ikea a fost de acord sa plateasca 46 de milioane de dolari despagubire parinților unui copil care a fost ucis dupa ce o comoda cu sertare a cazut peste el.Jozef Dudek, in varsta de 2 ani, a murit sufocat in mai2017, cand sertarele produsului Malm s-au rasturnat peste el…

- Celebrul pugilist Floyd Mayweather este cel mai bine platit sportiv al ultimilor zece ani, cu un total de 915 milioane de dolari, potrivit Forbes, potrivit news.roDin suma totala, Mayweather a castigat peste 500 de milioane de dolari meciurile cu Manny Pacquiao (2015) si cu Conor McGregor…

- Cel mai bine platit star pe YouTube in 2019 este un baiețel in varsta de 8 ani, care a caștigat 26 de milioane de dolari datorita canalului sau de pe platforma online pe care sunt difuzate clipuri in care acesta poate fi vazut testand jucarii, precum și cu tematica educaționala. Potrivit topului celor…