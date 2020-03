Stiri pe aceeasi tema

- Adelina a povestit care este viața familiei Chivu in Italia, țara care a intrat in carantina. ”Adelina si Cristi Chivu locuiesc in Milano, unde, in plina carantina, e cea mai grava situatie. Adelina mi-a povestit cum traiesc ei zilele acestea, care e atmosfera pe strazile milaneze, ce ii sperie,…

- Un elev de clasa a cincea de la o școala din București a fost in pericol de moarte de colegii lui, dupa cum susțin parinții copilului, care l-au dus de urgența la spital și au depus o plangere in urma incidentului.

- In plina epidemie de coronavirus, Liviu Varciu s-a procopsit cu o raceala. Mare le-a fost grija fanilor atunci cand l-au vazut pe simpaticul prezentator, in aceasta dimineața, cu masca de protecție pe fața. Insa, din fericire pentru toata lumea, chiar el a oferit asigurari ca nu este vorba decat despre…

- Expertii de la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din SUA au explicat care sunt modalitatile prin care coronavirusul se transmite de la o persoana la alta, transmite Slashgear.COVID-19 are o perioada de incubatie de aproximativ 14 zile. Daca o persoana este testata prea devreme,…

- O farmacista in varsta de 39 de ani din Timișoara a fost gasita fara suflare, sambata, in propria locuința. Apelul la 112 l-a facut mama ei. Femeia suferea de depresie, iar potrivit unor surse a luat o supradoza de medicamente, transmite Mediafax.Femeia de 39 de ani a fost gasita in propria…

- ​O farmacie din Beijing a fost amendata cu aproape o jumatate de milion de dolari dupa ce a speculat cererea de pe piața și a crescut de șase ori prețul la maștile sanitare, in contextul in care epidemia de coronavirus face ravagii in China.

- Un tanar de 21 de ani este cercetat pentru furt calificat dupa ce a patruns in locuinta unei batrane din localitatea braileana Ramnicelu si i-a subtilizat sistemul audio. Hotul a fost prins dupa doua zile.

- Un barbat in varsta de 61 de ani din comuna Titești, Valcea, a fost gasit, miercuri seara, carbonizat in casa in care locuia și care a fost cuprinsa de flacari, informeaza Agerpres.Barbatul, care se deplasa cu dificultate, avand un handicap la o mana și la un picior, a fost descoperit intr-un colț al…