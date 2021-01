Familia liberalului ALEXE are un adevărat IMPERIU: proprietăți, milioane de euro Exact in urma cu opt ani, Costel Alexe era un simplu consilier juridic la Oficiul de Cadastru din Iași. Pe masura ce cariera sa a avansat – director la Cadastrul ieșean, doua mandate de deputat, șef al Organizației Județene Iași a PNL, ministru, președinte de Consiliu Județean – averea sa, dar mai ales a rudelor apropiate a tot crescut. Laurențiu Cazan, coordonatorul interventiei de la protestul din 10 august, va fi RETRAS Publicația Reporter de Iași a scris in ultimul an mai multe articole care semnalau suspiciuni legate de modul de dobandire a unor proprietați de catre frații și finii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

