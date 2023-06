Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii l au obligat pe Primarul Municipiului Constanta sa emita in favoarea One Mamaia Nord ex Neo Mamaia un nou certificat de urbanism, in care sa nu fie cuprinsa nicio referire la sentinta definitiva din Dosarul Retrocedarilor. Certificatul contestat a fost emis pentru ridicarea unui imobil de…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dat o sentinta definitiva intr-un dosar in care au fost deferite justitiei șase persoane din comuna Unirea, implicate intr-un scandal violent cu bate și sabii. Cea mai mare pedeapsa, de cinci ani si o luna de inchisoare cu executare, a primit-o un barbat care…

- Judecatorii de la Curtea de Apel craiova au dispus achitarea unui tanar de 23 de ani, deferit justitiei pentru comiterea infractiunii de talharie calificata. Initial, la Judecatoria Craiova, inculpatul a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare. Potrivit oamenilor legii, in…

- Polititul de frontiera acuzat ca si-a ucis in bataie fosta sotie va ramane timp de 15 ani dupa gratii. Curtea ieseana de Apel a respins contestatia lui Iorgu Acsinte impotriva sentintei pronuntate de Tribunal la sfarsitul lunii decembrie. Condamnarea a devenit astfel definitiva. Iorgu Acsinte a lucrat…

- Sociologul Mirel Palada, fost purtator de cuvant al Guvernului intre 2013 și 2014, a fost trimis in judecata, luna trecuta, fiind acuzat de savarșirea infracțiunii ”refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”. In cazul in care va fi gasit vinovat, Palada risca o pedeapsa cu inchisoarea…

- Noul termen in dosar a fost fixat la data de 14 iunie 2023, de la ora 12.00. In proces au cerut sa intervina si Municipiul Constanta prin Primar, dar si Primarul Municipiului Constanta.Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au decis sa administreze probe suplimentare in procesul care vizeaza Portul…

- Curtea de Apel București a decis marți, 11 aprilie, incetarea procesului penal in dosarul Hidroelectrica, acolo unde era judecata Elena Udrea, ca urmare a apariției prescripției.Judecatorii au pronunțat sentința pe fond in dosarul Hidroelectrica, acolo unde Udrea este acuzata de trafic de…

- Intre timp, la finele lunii martie 2023, judecatorii de la Tribunal au decis deja ca se impune anularea regulamentului, urmand sa motiveze aceasta decizie.Dosarul care vizeaza suspendarea Regulamentului Zonei Peninsulare din Constanta va fi deschis de judecatorii Curtii de Apel Constanta, dupa ce magistratii…