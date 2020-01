Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș avea in evidența inca de anul trecut familia din care au murit patru copii carbonizați, noaptea trecuta, in urma unui incendiu izbucnit in casa in care locuiau. Totuși, Monica Trușca, directorul executiv al DGASPC Timiș, susține ca,…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș monitoriza cei patru copii care au murit in incendiul de pe strada Memorandumului in aceasta noapte și pe parinții lor inca de anul trecut. Conform reprezentanților DGASPC Timiș, totul era in regula in ceea ce-i privește pe cei patru…

- Polițiștii de la ”Crima Organizata” din Timișoara impreuna cu jandarmii au descins, in aceasta dimineața, la Recaș, intr-un dosar de trafic de persoane. Conform pressalert.ro, ancheta DIICOT a reliefat faptul ca minore de la Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilitați Recaș, care aparține Direcției…

- Autoritațile din Samoa au decis declararea starii de urgența la nivel național dupa ce 53 de persoane, majoritatea copii, au murit din cauza epidemiei de rujeola care afecteaza aceasta țara, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit Mediafax.Astfel, școlile au fost inchise, iar…

- 73 de familii vor sa ofere dragoste necondiționata unor copii abandonați, vor sa adopte. Asta rezulta din cifrele oferite de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, dar adopția este mult mai mult decat cifre intr-un tabel Excel.Sunt oameni care vor sa curme ...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a criticat luni lipsa de reactie si de asumare a autoritatilor in cazul de la Timisoara, unde trei persoane, dintre care doi copii, au murit, in urma unei actiuni de deratizare. "Un bebelus de noua zile si mama sa, dar si un alt copil de trei ani au…

- Incident tragic la Timișoara. Doi copii și mama unuia dintre ei au murit, iar alte șase persoane dintr-un bloc de pe strada Mioriței au ajuns la spital, dupa ce in imobil s-ar fi facut dezinsecție. UPDATE – Autoritațile din Timișoara au anunțat primele rezultate ale anchetei toxicologice…

- DUREROS… Doliu urias, cat pentru sute de inimi din Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, s-a asternut peste institutie. A murit, duminica dimineata, un barbat tanar, un om cu multe idei, oarecum retras, dar foarte competent, Severus Palasanu. „Este ingrozitor! Severus…