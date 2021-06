Familia caută un bărbat dispărut din Budila Reprezentantii familiei barbatului din imagine ne-au contactat pentru a face apel la opinia publica in incercarea de a-l gasi. Barbatul, domiciliat in Budila, a lucrat mai multe zile la rand in Maieruș, intr-o gospodarie. In data de 30 aprilie a disparut. Poliția a inceput cercetarile, dar fara rezultat pana la aceasta ora. Membrii familiei l-au cautat intre Maieruș și Rotbav, pe unde ar fi fost vazut ultima data. In momentul dispariției era imbracat cu un trening și adidași. Are o inalțime de circa 1,75 metri și 80 de kilograme. Persoanele care pot furniza infomații sunt rugate sa se adreseze… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

