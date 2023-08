Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a declarat, luni, recurs in casatie in dosarul fostului primar de la Navodari Nicolae Matei, acuzat de abuz in serviciu, dare demita si constituire a unui grup organizat. Inalta Curte decisese incetarea procesului ca urmare a prescriptiei raspunderii penale. De asemenea, Parchetul…

- O decizie a Curții Europene de Justiție ar putea arunca in aer dosarele care s-au prescris ca urmare a deciziilor Curții Constituționale. Mii de decizii de incetare a proceselor penale ca urmare a intervenției prescriptiei date de instanțele din Romania dupa hotararea CCR din 26 mai 2022 contravin dreptului…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis, luni, in urma sesizarii Curtii de Apel Brașov ca deciziile de incetare a proceselor penale ca urmare a prescriptiei sunt contrare dreptului european.

- In Romania, salariul mediul al judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie este de peste 6 ori mai mare decat salariul mediu pe economie, situatie ce are un singur corespondent in UE: Italia. Inspre celalalt capat al clasamentului se situeaza Germania, cea mai puternica economie a Europei, unde un judecator…

- Eurohold invoca o exceptie de neconstitutionalitate si va face apel la decizia de deschidere a insolventei pentru Euroins Romania, potrivit unui comunicat de presa al companiei."In legatura cu decizia de astazi a Tribunalului Bucuresti de deschidere a procedurii de insolventa a Euroins Romania Asigurare…

- Europarlamentarul Eugen Tomac face un nou pas in procesul de aderare la Schengen, depiunand petitia prin caree cere Parlamentului European sa intervina, in calitate de reclamant privilegiat, in procesul deschis la Curtea Europeana de Justitie a Uniunii Europene, noteaza Mediafax.Europarlamentar roman,…

- Vineri, 26 mai, Tribunalul București judeca al doilea termen in dosarul de faliment al Euroins, deschis la cererea a 51 de persoane fizice și juridice, inclusiv la cererea ASF. Conform informațiilor ziarului Libertatea, compania a platit cațiva dintre creditori, alegandu-i. Potrivit EIOPA, reglementatorul…

- Intr-un text publicat pe pagina de Facebook, gazetarul Cristian Tudor Popescu scrie ca Simona Halep, 31 de ani, a fost „arestata preventiv cat cuprinde”, dupa ce Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis, ITIA, a cerut amanarea audierii cazului sau de dopaj pentru a treia oara. El vorbește…