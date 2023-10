Falimentarul Liban nu-şi poate permite un război între Hezbollah şi Israel Cu o economie in ruina si un stat in destramare, Libanul nu-si poate permite un alt razboi intre Hezbollah si Israel, iar Hezbollah, miscare sustinuta de Iran, stie acest lucru si tine cont de crizele din Liban in timp ce pune la cale urmatorii pasi in conflictul cu Israelul, spun surse citate de Reuters. In timp ce razboiul dintre Israel si Hamas, aliatul palestinian al Hezbollahului, reverbereaza in tot Orientul Mijlociu, riscul unui razboi intre Hezbollah si Israel ramane mai mare decat oricand de la ultimul lor mare conflict din 2006. Analistii spun ca gruparea siita ar putea escalada, daca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

