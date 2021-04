FALIMENT pentru comercianți. Se cere prelungirea programului magazinelor: O măsură atât de simplă Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicarii (CLCC) cere prelungirea cu o ora, de la 18.00 la 19.00, a inchiderii magazinelor : „o ora in plus va face diferența dintre faliment și supraviețuire pentru micii comercianți”. Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicarii solicita revizuirea masurilor de restricționare a circulației, in localitațile in care rata de infectare trece de patru la mia de locuitori, și prelungirea cu o ora, de la 18.00 la 19.00, a inchiderii magazinelor de proximitate de pana in 250 de metri patrați. Raționamentul unei astfel de hotarari consta in capacitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

