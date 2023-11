Stiri pe aceeasi tema

- In satul Gherman, raionul Ungheni, s-a produs un grav accident. Un barbat in varsta de 39 de ani au decedat, in timp ce alți trei tineri, in varsta de 25, 27 și 22 de ani au ajuns la spital cu traumatisme, dupa ce mașinile in care se aflau s-au ciocnit. Astfel, potrivit oamenilor legii, accidentul a…

- In urma cu puțina vreme, in ”lovitura” din 5 octombrie, dezvaluiam modalitatea prin care Klaus Werner Iohannis a decis sa se razbune pe toți liderii liberali pe care ii considera niște ”tradatori”… Niște ”macho” pe care ii preocupa mai degraba salvarea propriei soarte politice, decat slujirea șefului…

- Un camion, plin cu 25 de tone de carbune s-a rasturnat, la Falești. Șoferul de 35 de ani din Glodeni ar fi pierdut controlul volanului. Accidentul a avut loc astazi, 3 octombrie, in jurul orei 12:30.

- Un barbat in varsta de 53 de ani din Falești a fost reținut, fiind suspectat de punerea in circulație a banilor falși. Polițiștii din Strașeni au fost sesizați de un barbat precum ca ar fi fost inșelat de o persoana care a cumparat fructe de la el cu bani falși. Banuitul, sub pretextul lipsei de lei…

- Criminalul de la 2 Mai va sta vreun deceniu dupa gratii. Romanii sunt oripilați de tragedia provocata la 2 Mai de un june imberb, drogat a la Untold, și care a bagat doi tineri nevinovați in mormint și alți cițiva in spital. Baiețelul de bani gata, caruia la 19 ani mami și tati i-au luat […] Source

- Romania și-a ales pentru al doilea mandat președintele, tot in persoana lui Klaus Werner Iohannis, la alegerile prezidențiale din 2020. In acești 10 ani de mandat, președintele a avut parte de mai multe acuzații, dar astazi vorbim de anuntul momentului despre Klaus Iohannis, acuzat de tradare de un…

- Tanarul din Falești, care și-a batut mama cu pumnii și picioarele pana a ucis-o, a fost condamnat la inchisoare. Potrivit sentinței, acesta a fost recunoscut vinovat pentru violența in familie ce a cauzat decesul victimei, stabilindu-i-se 10 ani de detenție in penitenciar de tip inchis.

- Un barbat din orașul Falești a fost condamnat la 10 ani de inchisoare, dupa ce și-a snopit in bataie mama, ulterior victima decedand in drum spre spital, transmite TVN.md . Tragedia s-a produs acum doua luni, in seara zilei de 4 iunie. In timp ce se afla la domiciliu, intre inculpat și mama acestuia…