Stiri pe aceeasi tema

- Un incident șocant intr-un autobuz din Braila, calatorii au filmat un barbat, cel mai probabil baut, care a scos amenințator un cuțit in fața cetațenilor. Din fericire nu a fost nimeni ranit.

- In sezonul rece, tindem sa ne schimbam obiceiurile alimentare si sa mancam alimente mai bogate in grasimi. Este un lucru firesc, explica specialistul in nutritie Adelina Vrapcea. Iarna, organismului ii trebuie mai multa energie pentru a-si pastra temperatura, astfel ca ne putem permite sa mancam putin…

- Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore (ACROPO) a transmis companiei Lukoil Overseas acceptul pentru inceperea operatiunilor petroliere de foraj in perimetrul Trident din apele romanesti ale Marii Negre, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a institutiei.…

- La doi pasi de Marea Neagra, pietele imbie clientii cu peste de import. Putini oameni isi permit sa cumpere peste proaspat, romanesc si prefera carnea congelata, din import. In acest timp, pescarii se plang ca statul nu le ofera infrastructura necesara sa valorifice ceea ce prind.

- O pata suspecta a fost depistata vineri, pe Marea Neagra, in zona Cazinoului din Constanta.Deocamdata nu se cunoaste originea acesteia. Comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Marian Rasnoveanu, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca nu au fost sesizati pana in prezent de nicio poluare sau suspiciune…

- Noua administratie romana din Dobrogea sfarsitului de veac XIX a facut eforturi insemnate pentru a readuce civilizatia si buna oranduiala in teritoriul devastat dupa razboi. In volumul "Marturii de epoca privind istoria Dobrogei 1878 1947 ldquo;, istoricul Stoica Lascu a prezentat cronologic documente…

- Acum ca toamna se simte de a binelea in termometre, nici turistii sau constantenii nu si mai fac aparitia pe plajele din statiunile litoralului romanesc.Mamaia, cea mai cunoscuta statiune a rivierei romanesti este situata in nordul litoralului si este alipita municipiului Constanta, despartind lacul…

- 83,6% dintre romani considera ca schimbarile climatice sunt reale și produc efecte vizibile 75,6% dintre romani doresc exploatarea resurselor de gaz natural de la Marea Neagra 65,9% dintre romani doresc finalizarea construirii reactoarelor nucleare de la Cernavoda 58% dintre romani considera ca statul…