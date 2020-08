Stiri pe aceeasi tema

- PC Garage a dat startul la o noua campanie din seria „Back to School”, unde timp de 34 de zile vor oferi cadouri si reduceri la toate gamele de produse ce au legatura cu intoarcerea elevilor/profesorilor la scoala.

- Legea prin care Ministerul Educației va asigura „la cerere” fiecarui elev și profesor cate un laptop sau cate o tableta pentru educația online, a intrat in vigoare prin publicare in Monitorul Oficial. Actul normativ adauga doua articole actualei Legi a Educației, potrivit edupedu.ro. Legea 109/2020…

- Senatul Romaniei, in calitate de camera decizionala, a votat astazi cu 103 voturi Pentru, 0 voturi impotriva și 26 de abțineri propunerea legislativa inițiata de deputatul PSD Roxana Minzatu prin care se introduce obligativitatea dotarii elevilor vulnerabili și a profesorilor cu dispozitive electronice…

- Dupa o discutie cu Vlad Margarint, in prezent cercetator la New York University din Shanghai, profesorul universitar american Jace Hagis s-a oferit sa puna la dispozitia cadrelor didactice din Romania o serie de tehnici de predare online accesibile si eficiente, care au la baza ample studii in domeniul…

- Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud a primit, marti, cea de-a doua transa de masti de protectie destinate elevilor si profesorilor, insumand 156.000 de bucati, ce vor fi folosite pe parcursul desfasurarii probelor de la examenele de evaluare nationala si bacalaureat.Informatia a…

- Profesorii de educatie fizica din Gorj vor primi gradatii de merit in functie de rezultatele elevilor. Incepand cu anul scolar 2010-2011, vor fi organizate competitii pe unitatea de invatamant, zona si judet. La finele competitiei vor fi selectati el...

- Elevii care merg in aceasta perioada la școala pentru a se pregati in vederea susținerii examenelor naționale au de trecut prin tuneluri care pulverizeaza dezinfectant, le este masurata temperatura de la distanța și sunt evaluați ca stare de sanatate de catre medici repartizați pe fiecare ...

- “Cand ai un vis, urmeaza-l!”, este ceea ce noi, adulții, am invațat in aceasta perioada dificila, de la elevi! Deși au trecut prin momente in care au simțit frica, in care nu au avut intotdeauna raspunsuri la intrebarile pe care și le-au adresat, in care au simțit ca nu mai sunt la fel de motivați,…