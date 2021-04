Fake News legat de vaccinare lansat de vicepremierul Dan Barna. Reacția administratorilor platformei Ro-Vaccinare Romania este in topul țarilor UE la campania de vaccinare, fiind pe locul 4 la persoanele vacccinate cu ambele doze și pe locul 7 la totalul dozelor administrate, transmit autoritațile, ca reacție la acuzațiile aduse de Dan Barna. „Romania – in topul țarilor UE la campania de vaccinare! Locul 4 – persoane vaccinate cu ambele doze (1.466.149). Locul 7 – total doze administrate (3.838.804). Peste 100 de milioane de doze de vaccin au fost administrate in țarile membre UE, conform celor mai recente date publicate de ourworldindata.org, media din ultimele 7 zile fiind de 2,3 milioane de doze/zi”, au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

