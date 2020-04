Fake news cu imagini în care apar maramureșeni plecați la muncă în Germania. Fotografiile sunt însă vechi de ani de zile Un nou fake news a circulat zilele acestea pe posturile de televiziune. Este vorba despre imagini cu maramureșeni care ar fi plecat la munca in Germania și despre care se spune ca nu au pastrat distanța corespunzatoare, in contextul epidemiei de coronavirus. Autoritațile din județ spun insa ca mai multe dintre persoanele care au aparut in imagini au transmis faptul ca fotografiile sunt vechi de ani de zile. ”Pe posturile de televiziune se prezinta imagini cu maramureșeni plecați la munca in Germania, la cules de ceapa. Se menționeaza ca aceștia nu pastreaza distanta de socializare sau fizica și… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

