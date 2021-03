Stiri pe aceeasi tema

- Cum pandemia i-a luat bucuria de a canta, solista iși aduce aportul, in felul sau, la raspandirea virusului cu o invenție vestimentara chic, in același timp recomandata. Solista, care s-a reprofilat pe perioada pendemiei, deschizandu-și propriul boutique vestimentar online, are succes comercial cu bluze…

- Cum pandemia i-a luat bucuria de a canta, solista iși aduce aportul, in felul sau, la raspandirea virusului cu o invenție vestimentara chic, in același timp recomandata. Solista, care s-a reprofilat pe perioada pendemiei, deschizandu-și propriul boutique vestimentar online, are succes comercial cu bluze…

- Invitata in platoul emisiunii La Maruța, Andreea Marin (46 de ani) a acceptat provocarea lui Catalin Maruța de a raspunde mai multor intrebari picante. Dupa fiecare raspuns, prezentatoarea TV putea alege sa dezvaluie intrebarea sau sa manance picat. Pe cine prefera Andreea Marin dintre Mihaela Radulescu…

- PSG a pierdut surprinzator in deplasarea de la Lorient, scor 2-3. Meciul a contat pentru runda #22 din Ligue 1. Este primul eșec pe care il sufera Mauricio Pochettino pe banca gruparii din Paris. Campioana ajunge astfel la 5 eșecuri in acest sezon și va ramane pe locul 3 dupa aceasta runda, la 3 lungimi…

- Laurette are toate motivele sa fie fericita. S-a aflat acum ca a fost ceruta in casatorie de catre iubitul pe care l-a ținut ascuns, in ultimele 4 luni. Cu toate ca mulți și-ar pune semne de intrebare, dupa o relație atat de scurta, ea crede ca iubirea lor este suficient de puternica pentru o casnicie,…

- Anul 2021 a inceput cu o schimbare majora pentru Zoe Kravitz: fiica lui Lenny Kravitz a decis sa se desparta de sotul sau, Karl Glusman, potrivit revistei People citata de ziarul spaniol ABC. In data de 23 decembrie cei doi soti au depus actele de divort, la doar 18 luni dupa ce si-au spus "da". Zoe…

- Fosta gimnasta Sandra Izbasa a fost ceruta de sotie in ziua de Craciun, ea spunandu-i "Da" lui Razvan Banica, actor si nepot al lui Stefan Banica Jr. Cei doi au o relatie din acest an, relateaza News.ro. "DA !" Cel mai special Craciun ! Am primit cel mai minunat cadou pe care și-l poate dori…