Stiri pe aceeasi tema

- Pavilionul Romaniei la Expo 2020 Dubai a gazduit, duminica, un eveniment cultural sustinut de membrii ansamblului folcloric profesionist ”Koderki” din Polonia, urmat de un micro recital de muzica clasica oferit de studentii din cadrul Facultatii de Muzica, Universitatea Transilvania din Brasov. Ansamblul…

- Colectivul Operei Naționale Romane din Timișoara a anunțat cu tristețe decesul sopranei Emilia Radu, artist liric in cadrul corului Operei, care a murit vineri, 5 noiembrie. Absolventa a Liceului de Arta „Pallo Imre” din Odorheiul Secuiesc și mai apoi a Facultații de Muzica și Teatru din cadrul Universitații…

- Orchestra Facultații de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest Timișoara va susține marți, 2 noiembrie, incepand cu ora 19, un concert simfonic, avandu-l ca solist pe maestrul Alexandru Tomescu. Concertul se desfașoara in cadrul „Festivalului Internațional Timișoara Muzicala”, ce are loc…

- Cristina Struța este doctoranda la Facultatea de Muzica și Teatru a Universitații de Vest din Timișoara, și director artistic al Festivalului Internațional Timorgelfest și al Festivalului Barocul in Ipostaze Contemporane. A inceput studiul pianului la varsta de cinci ani, urmand ca mai tarziu sa imbrațișeze…

- Un spațiu pentru expoziții de arta și pentru diverse spectacole a fost inaugurat miercuri in incinta Aeroportului Internațional Timișoara „Traian Vuia”, in baza unui parteneriat cu Universitatea de Vest, conform Mediafax. Proiectul a fost realizat cu ajutorul Facultații de Arte și Design și…

- S-au pus in vanzare biletele pentru cea de-a doua ediție UNSEEN.CONCERT IN THE DARK : pianistul de origine romana Florian Mitrea va interpreta muzica clasica de Beethoven, Mozart și Liszt in intuneric deplin la Brașov și Timișoara. Pianistul de origine romana stabilit la Londra Florian Mitrea, profesor…

- Pianistul de origine romana Florian Mitrea, care a debutat pe scena Carnagie Hall, va interpreta muzica clasica de Beethoven, Mozart si Liszt in intuneric deplin la Brasov si Timisoara, in cadrul evenimentului "Unseen. Concert in the dark", informeaza News.ro. „Unul dintre cei mai straluciti…

- Flight Festival impanzește orașul Timișoara pentru urmatoarele 13 zile. Pregatirea pentru decolare a avut loc in seara de 19 august, in Piața Unirii, cu un moment artistic realizat de Flight Orchestra și Imani Music, o serie de activitați inedite pentru cei prezenți in piața și un cocktail party in…