Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București renovează spațiile de curs prin sponsorizări București, 4 noiembrie 2021. Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii a Universitați din București a derulat in ultimele luni lucrari ample de amenajare și modernizare a spațiilor comune, holuri și balcone, precum și a a salilor de laborator, curs și seminar de la etajul 6 al cladirii din Complex Leu. Noua conducere a FJSC, decanul Antonio Momoc și Consiliul facultații au susținut și aprobat lucrarile de modernzare cu bani exclusiv din sponsorizari. „Am vazut in pandemie atat o oportunitate pentru a digitaliza biblioteca facultații și pentru a debirocratiza administrativ facultatea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

