Furnizorii de energie au transmis romanilor care nu au primit inca facturile pe ultimele luni ca, atunci cand vor fi emise, exista posibilitatea solicitarii unor eșalonari la plata. Mai grav este ca facturile au intarziat doar la cei cu un consum mediu pe anul 2021 de peste 300 kWh, iar valoarea acestora va fi una […] The post Facturile care dau fiori. Cum se calculeaza consumul pe 2022 first appeared on Ziarul National .