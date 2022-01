Facturi umflate! Au apărut primele amenzi acordate de către ANRE Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a sanctionat cu amenzi de cate 200.000 de lei ELECTRICA FURNIZARE si GAZ VEST pentru neaplicarea schemei de sprijin pentru plata facturilor. Decizia a fost luatain urma finalizarii partiale aactiunii de control declansate in 12 ianuarie la principalii furnizori de energie electrica si gaze naturale. ”ANRE a finalizat partial actiunile de control demarate in data de 12.01.2022 la principalii furnizori de energie electrica si gaze naturale. Astfel, au fost finalizate verificarile privind indeplinirea obligatiei de emitere de facturi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

