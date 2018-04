FACTURI INDIVIDUALE LA CĂLDURĂ Municipalitatea adopta noi masuri pentru a contracara lipsa de interes a severinenilor care nu iși platesc facturile de energie termica. Dupa ce in ultimii doi ani unele asociații de proprietari au inregistrat datorii imense catre furnizorul de energie termica, uneori nu din vina proprietarilor, SPAET trece din sezonul rece urmator la incasarea individuala și la executarea silita a datornicilor. UtileAdministratii localeVideo Citeste articolul mai departe pe jurnalmehedinti.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmehedinti.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 70% din energia produsa in Statele Unite in fiecare an este pierduta sub forma de caldura pentru ca aceasta are mai putin de 100 de grade Celsius si emana din dispozitive precum computere, masini sau procese industriale. In aceasta...

- RADET Constanta anunta ca in intervalul de timp 23.04.2018 ndash; 30.04.2018 se vor efectua citirile contoarelor de energie termica montate la consumatori.Tabelul cuprinzand planificarea pe zile a punctelor termice pentru care se vor citi contoarele de energie termica montate la consumatori poate fi…

- ​ ​Avand in vedere prognoza meteo pentru perioada urmatoare, cand in intervalul cuprins intre orele 18.00 ÷ 6.00, temperatura medie exterioara se va situa, timp de trei zile consecutiv, peste 100C, Societatea CET Govora SA anunta sistarea furnizarii agentului termic pentru incalzire incepand cu data…

- Primaria Capitalei incepe un program de reabilitare termica a blocurilor. Declarația a fost facuta de primarul Gabriela Firea la inceputul ședinței de consiliu de miercuri, 28 martie. ”Voi supune votului Consiliului un program prin care și Primaria Capitalei sa demareze un program municipal pentru a…

- RADET Constanta anunta ca in intervalul de timp 26.03.2018 ndash; 31.03.2018 se vor efectua citirile contoarelor de energie termica montate la consumatori.Tabelul cuprinzand planificarea pe zile a punctelor termice pentru care se vor citi contoarele de energie termica montate la consumatori poate fi…

- Consiliul Județean Mehedinți a decis in urma unei ședințe convocate de președintele CJ, Aladin Georgescu, sa aloce din bugetul județului suma de un milion de lei, catre primaria municipiului Drobeta-Turnu Severin, pentru ca apoi, banii sa fie direcționați catre Serviciul ...

- Parlamentarii propun reducerea cotei TVA la 9%, incepand din 2019, pentru toate utilitațile, precum servicii de canalizare și salubritate, livrarea de electricitate și gaze naturale, dar și pentru producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termica in sistem centralizat. In acest sens,…

- Municipalitatea a pus la bataie nu mai putin de 37,7 milioane lei pentru izolarea termica a peste 2.100 de apartamente din Bistrita, in cadrul a sapte randuri de licitatii. Desi sumele sunt tentante pentru fiecare contract in parte, ofertantii nu s-au inghesuit prea tare, iar nume din Bistrita-Nasaud…