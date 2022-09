Facturi de regularizare URIAȘE din cauza necitirii contoarelor o perioadă lungă de timp - Explicațiile unui oficial din Ministerul Energiei „Referitor la faptul ca unii dintre consumatori au primit facturi de regularizare, datorita necitirii contoarelor o perioada lunga de timp, cu siguranta vina este a operatorului de distributie care trebuie sa isi asume aceasta eroare. Este foarte important ca facturarea energiei, aceasta regularizare, sa se faca impartita pe tot intervalul pe care il acopera, pentru ca pretul energie nu este cel din momentul acesta si regularizarea se intinde pe o perioada mai lunga de timp”, a spus secretarul de stat.„Cu siguranta este o eroare faptul ca nu s-au citat si nu s-au masurat consumurile in perioadele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Energiei Dan Dragan a declarat, marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre consumatorii care au primit facturi de regularizare, din cauza necitirii contoarelor o perioada lunga de timp, ca vina este cu siguranta a operatorului de distributie, care…

- ”Referitor la faptul ca unii dintre consumatori au primit facturi de regularizare, datorita necitirii contoarelor o perioada lunga de timp, cu siguranta vina este a operatorului de distributie care trebuie sa isi asume aceasta eroare. Este foarte important ca facturarea energiei, aceasta regularizare,…

- Urmare a articolului de presa referitor la controlul tematic efectuat de D.S.V.S.A. la compania SC AGROCOM STRUNGA SRL, in perioada 29.07. – 04.08.2022, vizand respectarea normelor de igiena si siguranta alimentelor, facem urmatoarele precizari: Compania noastra are o traditie indelungata in domeniul…

- Schema de compensare a prețurilor la energie se va incheia in curand, iar Ministerul Energiei si ANRE cauta, acum, o alta soluție, spune Marcel Ciolacu. Intre timp, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, spune ca momentul ales pentru liberalizarea prețurilor la energie nu a fost tocmai inspirat. Schema de compensare la…

- Schema de compensare la energie este pe o perioada limitata. Curand romanii vor ramane singuri in fața scumpirilor uriașe din domeniul energetic. Ministerul Energiei si ANRE cauta, acum, o alta soluție. Intre timp, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, spune ca momentul ales pentru liberalizarea prețurilor…

- Liderul PSD, M. Ciolacu, cere revenirea la o piața reglementata la energie Liderul PSD, Marcel Ciolacu. Foto: Arhiva. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, considera ca liberalizarea pieței din energie s-a facut în mod haotic și a cerut din nou revenirea la o piața reglementata…

- „Hai sa fim coerenti. Am vazut si stirea guvernatorului BNR care a zis un lucru cat se poate de corect, cea mai mare parte a inflatiei a venit din pretul la energie care a explodat. Pentru ca nu s-au luat niste decizii cand trebuia si atunci am venit cu acea compensare am diminuat si inflatia, impactul…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a declarat ca nici peste ani de zile nu vom scapa de Covid-19, iar populația trebuie sa invețe sa traiasca cu acest virus, scrie știripesurse.ro „Acum suntem sigur in buza unei noi creșteri a numarului de cazuri peste tot in Europa și peste tot…