Stiri pe aceeasi tema

- Cum romanii au inceput sa plateasca facturile cu ajutorul cardurilor de energie, au aparut și tot felul de probleme pe care autoritațile incearca sa le rezolve din mers. De exemplu, au existat situații in care au fost emise mai multe carduri pe aceeași adresa. In acest caz, procedura este urmatoarea,…

- In zilele noastre, puține sunt casele in care nu exista macar un televizor. Totuși, daca vrei sa faci economie la factura de energie electrica, atunci afla ce trucuri poți aplica pentru a avea un consum mai mic.

- Factura astronomica la energie electrica, primita de proprietarul unei pizzerii din Adjud. Acesta avea de platit, potrivit documentelor emise de furnizor, 376 de milioane de lei, echivalentul a peste 76 milioane de euro. Și nu este pentru prima data cind primește o factura uriașa.

- O factura cu un consum de trei ori mai mare la energia electrica a primit o consumatoare in luna curenta. Femeia se plinge ca datele din factura ar fi eronate, fapt despre care a incercat sa notifice furnizorul, insa fara succes. Femeia a relatat pe rețelele de socializare ca in urma unui control, reprezentanții…

- Factura de infarct pentru energie electrica primita de un barbat, in valoare de 76 de milioane de euro: „Am paralizat cand am vazut”. Suma colosala pentru 5 luni de consum Factura de infarct pentru energie electrica primita de un barbat, in valoare de 76 de milioane de euro: „Am paralizat cand am vazut”.…

- Patronul unei mici pizzerii din Adjud (Vrancea) a primit in ianuarie o factura la energia electrica de 376 de milioane de lei (aproximativ 76 de milioane de euro). Societatea Enel Muntenia, furnizorul de energie, a emis o factura record pentru spațiul in care funcționeaza pizzeria din Adjud. Factura…

- S-a aflat care este suma uriasa pe care trebuie sa o plateasca Administratia Prezidentiala pentru energia electrica consumata in Palatul Cotroceni. Romanii se vor revolta, mai ales ca autoritațile, odata cu criza energetica, i-a indemnat pe romani sa faca economie. Administrația Prezidențiala are de…

- Electrica i-a facut „cadou” unui clujean de Craciun o factura de 7.000 de lei, regularizare. Omul spune ca i-au stricat toate sarbatorile și cel mai probabil va plati in rate. Clujeanul a postat imaginea cu factura pe un grup de Facebook și a declarat ca angajații Electrica vin sa ii citeasca contorul,…