Stiri pe aceeasi tema

- Daca ești un fan al dulciurilor, atunci avem vești proaste pentru tine. De sarbatori, vei fi nevoit sa scoți mai mulți bani din buzunare pentru deserturi. Potrivit informațiilor, prețul la cacao a explodat la Bursa din New York.

- In locuința voastra exista un aparat de uz casnic ce crește factura de electricitate la finalul lunii. Prețul este unul destul de ridicat, de aproape 5 lei pe zi, in funcție de perioada in care il utilizam. Iata ce trebuie sa știi despre boilerul electric.

- Romanii trebuie sa știe cat curent consuma un calorifer electric, de fapt! Sunt informații foarte importante, mai ales ca sezonul rece sta sa vina, iar problemele cu incalzirea centralizata sunt mereu de actualitate, mai ales in București. Cat curent consuma un calorifer electric, de fapt Toamna s-a…

- Intrucat prețul la energia electrica pur și simplu a explodat, iar romanii ajung sa primeasca facturi de mii de lei, economia a ramas singura soluție pentru a plati facturi mai mici. Mare atenție daca sunt stinse electronicele din casa, caci spre exemplu, televizorul consuma curent chiar și atunci cand…

- Monumentul Eroilor de la Pauliș (Arad) a fost ridicat in memoria luptelor din septembrie 1944 pentru apararea patriei. Batalia eroica a fost prezentata si in filmul romanesc „Pe aici nu se trece”.

- Un roman din Galati care sustine ca Electrica a incercat sa-l "inșele cu o factura de consum falsa" spune ca a avut castig de cauza, dupa ce s-a luptat cu compania, apoi si-a schimbat furnizorul.

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) In condițiile in care Romania a devenit exportator net de energie electrica, și din punct de vedere al banilor balanța energetica ne este favorabila, cu un plus de 123 de milioane de euro la cinci luni. Totuși, prețul pe MWh importat a fost cu aproape jumatate mai mare decat…

- Vara se apropie de sfarșit, insa caldura nu le da pace romanilor, motiv pentru care aerul condiționat este pornit in majoritatea locuințelor. Totuși, mulți dintre oameni sunt foarte atenți la consum, de frica facturilor imense. Iata ce au transmis specialiștii in domeniul energetic! Romanii prefera…