Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat naste dezbateri intre membrii guvernului, arata Știrile TVR.Potrivit sursei citate, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, considera ca artistii ar trebui sa intre la categoria exceptiilor si sa nu li se interzica sa aiba…

- Uniunea Europeana impune de luni, 30 august, standarde alimentare mai stricte privind nivelul de plumb si de cadmiu din alimentele pentru bebelusi, anumite legume, fructe, cereale si oleaginoase, condimente, vinuri si sare, ca parte a unui plan mai amplu de prevenire a cancerului, transmite DPA."Ca…

- Mariajul dintre Marius Șumudica și CFR Cluj n-a rezistat mai mult de trei luni, tehnicianul fiind demis, dupa eliminarea rușinoasa din play off-ul Ligii Europa, 1-6 scor general cu Steaua Roșie Belgrad.Șumudica a fost dat afara, dar conform contractului, el trebuie sa primeasca 250.000 de…

- Premierul Florin Citu l-a felicitat, vineri, 27 august, pe ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, pentru medalia de argint obtinuta la Jocurile Paralimpice de la Tokyo si a urat succes tuturor sportivilor romani aflati in competitie."Inca o medalie pentru Romania! Felicitari, Eduard…

- Cei aproximativ 5.000 de angajati de la metrou raman cu salariile majorate dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis marți, definitiv, sa respinga solicitarea Metrorex de suspendare a majorarii salariale de 18%, arata economedia.ro.Potrivit sursei citate, Curtea de Apel Bucuresti a mentinut…

- Guvernul a platit in prima jumatate a anului dobanzi record de 8,6 miliarde de lei, in contextul in care si datoria publica a explodat anul trecut, cu un deficit bugetar de 102 miliarde de lei, iar statul continua si in acest an cu un deficit foarte ridicat, care ar ajunge de la 80 miliarde lei la aproape…

- Cele mai multe facultați din București au organizat deja admiterea, iar candidații au aflat rezultatele. Fiecare unitate de invațamant pune la dispoziție atat locuri la buget, cat și la taxa, cele din urma fiind mai multe. In decurs de numai un an, taxele de școlarizare ale anumitor facultați au crescut…

- Un barbat din Craiova a fost taxat, din greșeala, de 70 de ori, cu suma de 35 de euro, pentru o ora de parcare in centrul Craiovei. Potrivit gds.ro, incidentul a avut loc in 22 iunie 2021, iar de atunci, barbatul nu a reușit sa iși recupereze banii. „Pe 22 iunie am mers in centrul…