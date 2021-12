Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Filip Havarneanu anunta ca a initiat un proiect de lege care prevede ca soferii care lucreaza pentru companii de ride sharing gen Uber sau Bolt pot folosi banda speciala destinata transportului public, asa cum se intampla in cazul taximetrelor, conform news.ro. Havarneanu sustine,…

- Havarneanu sustine, intr-un comunicat de presa, ca de aceasta facilitate beneficiaza in prezent conducatorii auto care transporta persoane in regim de taxi si solicita ca banda speciala sa poata fi utilizata si de soferii care lucreaza pentru companiile de ride sharing gen Uber sau Bolt. “Prin folosirea…

- Agenția Servicii Publice (ASP) anunța ca, din 10 noiembrie in cadrul Secțiilor de inmatriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol și Ribnița serviciul de eliberare a certificatului de inmatriculare neutru pentru vehicul este prestat și in termene de urgența: trei și cinci zile lucratoare, transmite…

- Invitatii editiei de vineri, 5 noiembrie, ora a emisiunii "ZIUA n amiaza mareldquo;, sunt cei mai tineri reprezentanti ai judetului Constanta in Parlamentul Romaniei: senatorul PNL Septimiu Bourceanu si deputatul PSD Lucian Lungoci. ZIUA n amiaza mare poate fi vizionata pe pagina www.ziuaconstanta.ro…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat, joi, ca este nevoie de un guvern care sa aiba o sustinere larga in Parlamentul Romaniei si care poate sa includa fara niciun fel de probleme si PSD. ”Cred ca ar ajuta daca noi am avea un guvern care sa aiba o sustinere larga in Parlamentul Romaniei…

- Premierul demis, Florin Cițu, a anunțat ca vrea sa fie introdusa o lege prin care personalul medical, și nu numai, sa fie obligat sa se vaccineze. Ca și reprezentant al Partidului Social Democrat in Parlamentul Romaniei voi susține vaccinarea, nu ma voi dezice de acest lucru, dar nu voi fi…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) anunța ca a inceput urmarirea penala fața de deputatul PNL Cosmin Șandru și Nicolae Bitea, directorul general al Societații de Transport Timișoara, acuzați de dare de mita. In ordonanța procurorilor se arata ca, in cauza exista aspecte din care rezulta suspiciunea…

- Deputatul PSD Natalia Intotero, președintele Comisiei pentru Invațamant din Camera Deputaților anunța ca azi a fost votata o lege care duce descentralizarea mai aproape de comunitațile locale. Prin urmare de acum incolo locațiile folosite ca unitați de invațamant, școli, creșe, gradinițe, pot funcționa…