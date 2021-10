Stiri pe aceeasi tema

- Facebook va deveni o companie „metaverse”, termenul definind un spațiu cibernetic paralel cu realitatea fizica in care o comunitate de oameni poate interacționa sub forma de avataruri. Mai exact, unele comunitați de jocuri video au adoptat deja acest trend, cum ar fi Roblox sau Fortnite. Rețeaua sociala…

- Facebook vrea sa angajeze 10.000 de programatori din Uniunea Europeana. Compania a anunțat ca se cauta angajați in Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia, scrie CNBC. Scopul angajarilor este de a ajuta la dezvoltarea conceptului metaverse. Cuvantul „Metaverse” este alcatuit din…

- Elicopterul s-a prabusit duminica dupa-amiaza intr-o padure din Buchen, in apropierea frontierei dintre Hessa si Bavaria. Elicopter prabusit in Germania. Trei oameni au murit duminica intr-un accident de elicopter in landul Baden-Wuerttemberg, relateaza dpa. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți…

- Expertul britanic Robert Joseph vine cu declarații surprinzatoare in ceea ce privește modul in care poți sa consumi vinul. Iata ce se produce in organismul tau cand bei vin cu cola. Acesta spune ca singurul lucru care se intampla este sa dea un gust diferit bauturii. ATP Motors. Campanii de nerefuzat.…

- Facebook vrea sa angajeze 10.000 de programatori din Uniunea Europeana pentru a ajuta la dezvoltarea conceptului metaverse. Compania a anunțat ca se cauta angajați in special in țari precum Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia, scrie CNBC.

- Facebook face angajari masive in urmatorii 5 ani. 10.000 de locuri de munca in țarile din Uniunea Europeana Facebook a anuntat duminica ca va crea 10.000 de noi locuri de munca in țarile din Uniunea Europeana in urmatorii cinci ani, pentru a ajuta la construirea asa-numitului metavers. Țarile in care…

- Facebook anunta ca va angaja 10.000 de persoane cu calificari inalte in Europa, pe parcursul urmatorilor 5 ani. Compania americana lauda nivelul inalt de educatie a tinerilor pregatiti la universitatile europene si spune ca cei 10.000 de viitori angajati o vor ajuta sa construiasca metaversul de care…

- Noua lista a statelor cu risc epidemiologic de COVID-19 a intrat in vigoare duminica, 8 august, de la miezul noptii. Destinații de vacanța preferate de romani se afla de astazi pe lista statelor cu risc epidemiologic de COVID-19. Pe lista rosie se afla Spania, Franta, Portugalia, Malta, Grecia sau Maldive,…